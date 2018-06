Představitelka Mirandy ze Sexu ve městě bere politickou kariéru velmi vážně. Takhle teď vypadá

Slavnou herečku byste dnes možná nepoznali. Profimedia.cz

Cynthia kandiduje na post guvernérky státu New York proti stávajícímu guvernérovi Andrewu Cuomovi. Svou politickou roli bere velmi vážně a na ulici dokonale zapadá mezi „obyčejný lid“. Dokonce ji můžete potkat například v newyorské podzemce.

Nixon není v politice nováčkem, je zarytou feministkou a aktivistkou v oblasti vzdělávání a práv LGBT komunity. Několikrát vystupovala dokonce proti Donaldu Trumpovi a jako adeptka na guvernérku působí velmi odhodlaně. I když její oponent dle průzkumů prozatím vede, není všem dnům konec a s Nixon sympatizuje stále více lidí.

„Ve spravedlivém financování školství jsme až na 49. místě, což znamená, že už jenom jeden stát je na tom hůř, a tím je Illionis. Guvernér Cuomo rád říká, že na jednoho žáka dáváme víc peněz než kterýkoliv jiný stát. To je sice pravda, ale je to jenom kvůli tomu, že opravdu hodně utrácíme za žáky v bohatších čtvrtích. Mezi stem nejbohatších a stem nejchudších škol je rozdíl 10 tisíc dolarů na jednoho žáka. Za vlády guvernéra Cuoma se tato propast rozšiřovala a je na čase, aby to někdo zastavil," odůvodnila svou kandidaturu v pořadu Today Show. ■