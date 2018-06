Rihanna se na premiéře opět zabalila do alobalu. Její ňadro se do něj ale nevešlo

Rihanna měla trochu problémy. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Barva šatů Rihanně sice lichotila, nicméně střih příliš nekorespondoval s jejími kyprými křivkami. Jedno ňadro se totiž nedočkavě dralo z šatů ven a zpěvačka sama si ho musela neustále hlídat. Není to poprvé, co jsme se museli strachovat o její bujné poprsí. Od té doby, co má Rihanna pár kil nahoře, přetéká z oblečení poměrně často. Ne, že by jí to neslušelo, ale možná by to chtělo o číslo zvětšit velikost.

Rihanna dorazila na premiéru později než její herecké kolegyně Helena Bonham-Carter, Sandra Bullock, Sarah Paulson, Mindy Kaling a Cate Blanchett a možná to bylo pro ně lepší, protože Rihanna červený koberec opět dokonale ovládla. Dokonce i neposedné ňadro zvládla jako profesionálka a vesele pózovala dál. Ostatně je to hvězda velkého formátu, takže se už v podobných situacích naučila chodit. ■