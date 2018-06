Nová porotkyně Talentu Marta Jandová: Sama bych do soutěže nikdy nešla!

Marta Jandová se na roli porotkyně velmi těší. Herminapress

„Člověk o tom vždy přemýšlí, důležité pro mě bylo, zda budu mít čas, a to naštěstí vyšlo a nabídka přišla hodně brzo. Já jsem byla zvědavá a jsem zvědavý člověk a v téhle soutěži jsem ještě nebyla,“ svěřila Marta, která by prý nikdy nešla do podobného formátu soutěžit, a to z jednoho jediného důvodu.

„Nešla bych do toho, jsem stydlivá, teď už asi vím, jak bych mohla zapůsobit, aby to fungovalo na porotce, ale když mi bylo tolik, jako je některým soutěžícím, což je kolem 15 let, tak já bych měla strach,“ prozradila dcera frontmana kapely Olympic s tím, že po slávě v mládí neprahla.

„Není to jen o strachu, ale i o charizmatu a já jsem v tom věku vůbec nechtěla pracovat v šoubyznysu. Jak jsem v tom vyrůstala, tak mi to bylo až protivné,“ dodala Marta, která se začne na obrazovkách FTV Prima v oblíbeném pořadu objevovat již od podzimu. ■