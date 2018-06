To je ale kočka! Eva a Vašek se pochlubili krásnou dospívající dcerou

Eva a Vašek se pochlubili svou dcerou. Super.cz

Na oslavě 80. narozenin baviče Jiřího Krampola (79) nechyběla legendární dvojice Eva (46) a Vašek (64), kteří tentokrát do společnosti nedorazili sami. Doprovodila je jejich dospívající dcera Eva (14), která má baviče od dětství velmi ráda.

„Inspiroval i naši Evičku, byla odmalička ve studiu, když natáčel knížky a vyprávěla podle něho vtipy. „Musela si vzít volno ze školy a tu oslavu si nemohla odpustit, ona vedle něho vyrůstala,“ svěřil Super.cz Václav Ševčík, který je na svou dospívající dceru, která je celá po mamince, velmi pyšný.

Evička od malička tráví hodně času na Floridě, kde mají Eva s Vaškem dům, a tak se rozhodla začít v USA studovat na střední škole. „Od čtyř let studovala vždy půl roku v Americe a půl roku u nás. Letos byla v české škole asi 3 měsíce, ale zvládla to. Ale příští rok to bude ještě horší, bude tady asi jen 2 měsíce. Tu devítku dokončí tady, ale na střední bude chodit v Americe,“ svěřil Vašek, který se se svou ženou proslavil hitem Bílá orchidej. ■