Žena obvinila slavného herce, že ji udeřil penisem do obličeje

Jamie Foxx Profimedia.cz

S obviněním ze sexuálního obtěžování se vlivem hnutí MeToo roztrhl pytel. S dalším přichází žena, která tvrdí, že ji herec a zpěvák Jamie Foxx (50), vlastním jménem Eric Marlon Bishop, před 16 lety udeřil penisem do obličeje. Ten to odmítá, nařčení označil za absurdní lež.

K incidentu mělo dojít na party v domě Foxxe v Las Vegas, kde měl herec ženu požádat o orální sex, a když odmítla, udeřit ji penisem do obličeje. Jeho přátelé jí měli posléze doporučit, aby odešla. Tvrdí také, že po návratu domů do Los Angeles musela kvůli záchvatům paniky do nemocnice.

Právní zástupkyně Foxxe pro TMZ uvedla, že „Jamie důrazně odmítá, že by se něco takového někdy stalo“ a dodala, že se bude falešnému obvinění bránit i právně. „Údajný incident nebyl nahlášen v roce 2002 ani nikdy poté, až do minulého pátku, protože se nikdy nestal,“ uvedla hercova advokátka. ■