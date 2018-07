Jak si Lejla Abbasová počíná v kuchyni? Afrika ji naučila vážit si jídla

Lejla Abbasová nesnáší plýtvání. Super.cz

„Jsem ten typ člověka, kterého baví vařit pro někoho. Vyvařila jsem se samozřejmě s dětmi, u nás doma máme vždycky teplé večeře a nepamatuji si, kdy tomu bylo jinak,” říká Lejla, kterou jsme potkali na přípravě oběda z potravinových přebytků.

Příprava jídla ze zbytků byla pro Abbasovou inspirativní a toto téma ji oslovilo. „Byla jsem vychovávána tak, že se jídlem neplýtvá. S mým cestováním, které mě konfrontuje s lidmi, kteří skutečně nemají co jíst, o jídle začínám přemýšlet jinak. Byla jsem zděšená z toho, kolik jídla se v supermarketech vyhazuje,” uvedla Lejla, která učí využívat potraviny a neplýtvat i své děti.

„Kolikrát jsem ve své výchově použila okřídlenou větu: ’Co by za to děti v Africe daly’. Ona je ale pravdivá a není to klišé. Afrika se stává mým černým svědomím, protože tam žije v nějakém šetřícím módu a pak přijedu do Česka a přizpůsobím se místnímu prostředí. I tak se snažím nad jídlem přemýšlet a děti učit, aby si daly na talíř tolik, kolik sní. Můj syn David to ví a sám mě například buzeruje za to, že plýtvám vodou,” dodává Lejla Abbasová. ■