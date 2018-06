První dvojice StarDance odhalena, bude na ni radost pohledět: Loňská vítězka Lálová vychytala sexy sportovce!

Seznámení Veroniky Lálové a Davida Svobody Video: Česká televize

Známe první celou dvojici nadcházející StarDance. A bude to velmi líbivý taneční pár. Na nabídku nazout taneční boty kývnul pětibojař David Svoboda, kterému byla jako lektorka a tanečnice do páru přidělena loňská vítězka Veronika Lálová, oznámila Česká televize.

První seznámení Davida a Veroniky bylo trochu rozpačité, ale nepochybujeme o tom, že se brzy sladí. Času budou mít dost, soutěžit se začne na podzim. „Byl to velmi zvláštní pocit, protože jsem vstoupil úplně v tichosti sám do místnosti plné lidí, fotografů, kamer a uprostřed stála neznámá tanečnice, se kterou teď budu trávit hodně casu při tréninzích a soutěžích. Takže jsem nečekaně dost znervózněl a trošku mi to připomnělo ty indické domluvené sňatky. Ta paralela mi přišla poněkud vtipná, ale dopadlo to naštěstí skvěle, takže už jsem v klidu,“ řekl Svoboda, který do StarDance šel „napůl z legrace“.

„Dostal jsem nabídku se zúčastnit, a to mě dost potěšilo a polichotilo. Napůl z legrace jsem do toho šel. Jak se to začíná blížit, tak jsem čím dál více nervózní. Před seznamováním to bylo nejhorší, ale teď už je to zase skvělé. StarDance je pro mě něco nového. Tanec považuji také za sportovní disciplínu. Já jsem vždycky měl rád všechny druhy sportu a tenhle jsem ještě nevyzkoušel, tak se na to těším,“ dodal.

Lálovou zase potěšila Davidova muskulatura, náročné taneční prvky tak půjdou jedna báseň. „Byla jsem hrozně nervózní. První, co mě napadlo, bylo, že mám takového mladíka, což je skvělé. Na Davidovi je také na první pohled vidět, že je sportovec. Řekla jsem si, že se s ním bude skvěle tančit a že třeba ty zvedačky s ním půjdou velmi dobře,“ usmívala se přebornice v sambě, která v předchozí řadě dovedla k vítězství herce Zdeňka Piškulu. Má stejnou ambici i letos?

„Poprvé jsem ambici zvítězit neměla a ani teď ji nemám. Pro mě je nejdůležitější si to užít. A chtěla bych, aby i David na to vzpomínal v dobrém,“ dodala Lálová. ■