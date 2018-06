Nejen Jiří Krampol se objeví v novém seriálu Kameňákov: Točit už začala i jeho Hanička s pejskem

Hana si s manželem zahraje v novém seriálu. Super.cz

„Začínáme točit Kameňákov, takže budeme zůstávat přes léto tady a budeme tam točit i s naším pejskem,“ svěřila nadšeně Hanka s tím, že před kamerou se ukáže také. „Budu natáčet i já, budu tam komparz, ta role nebude nic moc,“ prozradila na oslavě v pražském Rudolfinu Krampolová, která se s mužem na jeho novou roli svědomitě připravuje.

„Budu tam hlavně s pejskem a v komparzu, s Jirkou asi na kameře nebudu, on tam má hlavní roli. Učí se každý den, já ho zkouším, texty se učí velice dobře má výbornou paměť a je úžasný,“ prozradila Krampolová. Podle informací Super.cz se nový seriál začal natáčet na Mělnicku a před kamerou se objeví původní herecká garda známá ze všech dílů komediálního snímku.

Krampolová je také ráda, že se před kamerou objeví bez berlí, které kvůli zdravotním problémům spojeným se zlomeninou nohy nemohla nějakou dobu odložit. „Není to o moc lepší a snažím se, aby to bylo lepší, berle už jsem odložila a chodím plavat, to je nejlepší rehabilitace,“ řekla Hanka, které s chůzí ale musí stále někdo pomáhat. ■