Je to kočka: Těhotná hvězda Ulice pózovala s bříškem v sexy prádélku

Aneta Krejčíková Foto: Super.cz/Instagram A. Krejčíkové

Ona sama se tedy v těhotenství zas tak úplně úžasně necítí, ale všechny nesnáze bere s humorem sobě vlastním.

„Ano, přibrala jsem. Prej nejkrásnější období ženy, to určitě,“ okomentovala snímek Krejčíková, jež prý přibrala deset kilo.

„Už poznávám, co dokážou hormony. Probíhá to tak, že u věci, která tě normálně zamrzí, teď bulíš, jako kdyby ti vyvraždili celou rodinu, takže je to občas náročné sama se sebou. Ale prožívám i hezké věci na třetí,“ prozradila nedávno Aneta v pořadu Volejte Novu. A v prádle je to opravdová kočka, co myslíte? Hlasujte v anketě pod článkem. ■