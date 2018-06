Trapas boubelky Charlotte na castingu v muzikálu? Za totální fiasko prý může máma Štiková!

Charlotte Štiková se vzepřela matce. Video: archiv FTV Prima

Monika Štiková (45) svou dceru Charlottu (21) pěkně ovládá. Když zavelela, že se rodinka půjde proletět do takzvaného vzdušného tunelu, dost ji naštvalo, že se Charlotte na poslední chvíli zasekla a rozhodla se „létání“ neabsolvovat.

Zatímco už byla Monika s manželem navlečena do speciálního oblečku, Charlotte v klidu stála opodál s tím, že nikam nejde. Monika však v ukázce, která se do rodinné reality show Štiky nevešla, obvinila dceru nepřímo z toho, že nechce létat, protože se zkrátka a dobře do oblečku nevejde.

„Čeho se bojíš, vždyť se ti nemůže nic stát, je to ohromný zážitek. Ale já vím, o co jde, vyzkoušela sis jen jednu jedinou kombinézu, tak si zkus ještě klidně čtyři, já ti je tam klidně přinesu,“ lákala dceru Monika.

Ta se však zasekla na tom, že létat rozhodně nepůjde a matka ji pořád do něčeho nutí. Monika ji prý dokonce donutila i k účasti na castingu k jednomu muzikálu, kde se Charlotte svým příšerným zpěvem naprosto ztrapnila.

„Takže musím zase jít, jako na ten muzikál, všechno je nucený, cokoliv se mi nechce, ať je to muzikál, nebo cokoliv, já musím jít,“ stěžovala si Charlotte, která se tentokrát rozhodla „stávkovat“. Více uvidíte ve video ukázce. ■