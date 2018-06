V modelingu poznala pořádně ostré lokty! V Miláně musela druhá nejkrásnější Češka o svou pozici tvrdě bojovat

Jana Šišková Super.cz

Že jsou v modelingu potřeba ostré lokty, ví a je na to připravená. "Poznala jsem to už v zahraničí, kde jsem dělala modeling. Tam to bylo potřeba. Teď to asi nebude jiné," usmívá se. Ráda by nyní jako modelka uspěla i v Čechách. I proto se rozhodla pro Českou Miss.

"Počítám s tím a s tím jsem i do toho šla. Chtěla bych toho stihnout hodně. Zatím se mi to plní," usmívá se. "Jsem zvědavá, co mi to přinese za nabídky. Doufám, že to bude jen dobré," dodala kráska, která s partnerem Davidem žije v Olomouci. Zatím by ráda za prací do Prahy dojížděla. "Dnes jsme dostali auta, o to lépe se to bude řešit," uzavřela. ■