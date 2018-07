Abbasová se obejde bez těhotenské módy. Ve volnějších šatech byste nepoznali, že brzy porodí dvojčata

Lejla Abbasová je v sedmém měsíci těhotenství. Super.cz

Málokdo by hádal, že je Lejla Abbasová (38) v pokročilém stádiu těhotenství a navíc čeká dvojčátka. Moderátorce se totiž pouze vyklenulo bříško, ale jinak je stále štíhlá.

Když se chystala na udílení cen udržitelného rozvoje SDGs na půdě Ministerstva zahraničí, neměla problém s volbou šatů. Model ale na poslední chvíli měnila. „Měla jsem vymyšlený outfit, ale jedna z vašich kolegyň mi říkala, že si mám vzít něco jiného. Nevím, co v tom bylo,” krčila rameny moderátorka.

V sedmém měsíci si zatím vystačí se stávajícím šatníkem. „Zatím nekupuju těhotenskou módu. Zatím se vejdu do všeho, co je volnější,” říká moderátorka a filantropka, která pociťuje jen málo omezení. „Musím se přiznat, že dlouho nevydržím na podpatcích. Břicho tam už prostě je, a tak mi to přece jen dává zabrat,” přiznává Lejla Abbasová. ■