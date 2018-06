Jako matka se synem nevypadají, ani se tak nechovají: Pavlína Němcová se pochlubila svým jediným potomkem

Pavlína na předávání cen udržitelného rozvoje se synem. Super.cz

„Můj syn teď v Praze studoval jeden semestr na Vysoké škole ekonomické v rámci výměnného programu vysokých škol,” říká Pavlína a jedním dechem s úsměvem komentuje synovu volbu: „Tady obývá ’mama hotel’, kde má kompletní servis. Kdyby si vybral kteroukoli jinou zemi, tak by se tak dobře neměl.”

Němcová, která neměla možnost žít se svým synem v době jeho dětství a dospívání, je ráda, že měla možnost trávit se svým potomkem více času. „My si to moc užíváme. Pro nás je to vždycky vzácný čas,” říká Pavlína, která za synem létá dvakrát do měsíce do Paříže.

Topmodelka se stala maminkou ve velmi nízkém věku, a tak je její vztah se synem specifický. „Vždycky jsme si byli blízcí a spíš jsme byli jako brácha se ségrou. Náš vztah je otevřený a blízký,” říká Pavlína Němcová, která je prý i velkou rádkyní v milostných vztazích. „Ptá se mě na rady, tak mu do toho mluvím, ale jen v rámci možností. Když vidím, že není šťastný, tak to je pro mě základní impuls. Když vidím, že je šťastný, tak do toho nemluvím.” ■