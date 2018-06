Karel Gott má zdatné nástupkyně: Charlottka s ním na koncertě zpívala, Nellinka tančila

Karel Gott s dcerou Charlotte Herminapress

Malá Charlottka si s tatínkem střihla hitovku Somewhere over the Rainbow a na pódiu to pořádně roztočila. Není divu, že sklidila bouřlivý aplaus.

Zatímco Charlottka jde ve šlépějích svého táty Karla Gotta, Nelly je nadaná hlavně na tanec a gymnastiku. Na jevišti si tak zatančila společně s Markétou Konvičkovou (24), která byla jedním z Gottových hostů. Mistr tak musel být nadšen, že mu na pódiu obě dcerky zdatně sekundovaly a udělaly mu velkou radost.

Nadšen byl i Leoš Mareš (42), který se s Mistrem proháněl na jevišti ve svém typickém kožichu a oblékl do něj i Gotta. ■