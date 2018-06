Scénář versus realita: Bývalá manželka Johnnyho Deppa nosí bujné poprsí jenom ve filmech

To je docela rozdíl, nemyslíte? Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Ačkoliv ve filmech má Amber poprsí vyšponované až k bradě, v reálu působí poněkud ploše a kostnatě. Jako by poprsí zapomněla doma v šuplíku a šetřila ho na další filmovou roli. Ale i to jí zřejmě stačilo na to, aby pobláznila řadu boháčů.

Začalo to Johnnym Deppem (55), za kterého se i provdala a následně se s ním bouřlivě rozvedla. Následoval Elon Musk (46), se kterým by byla sice hodně za vodou, ale bohužel jim to neklaplo. Hereččin nejnovější úlovek je opět boháč a bývalý partner modelky Heidi Klum (45) Vito Schnabel (31). S ním se Amber objevuje na veřejnosti už asi měsíc a vypadá to nadějně. ■