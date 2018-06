Po 12 letech to Vignerovou táhne do zahraničí: Šíleně zhubla a ženské tvary jsou pryč, ale chce uspět jako modelka

Aneta Vignerová Super.cz

Modelka Aneta Vignerová (30) se po letech zase chce pokusit o modeling v zahraničí. Od čtrnácti let cestovala po světě a až po Miss České republiky se usadila v Praze. Nyní by ráda zase odcestovala.

"Chtěla bych cestovat a zkusit zahraničí jako modelka. V létě bych ráda odcestovala do Španělska. Nejedu tam s očekáváním, že bude jedna kampaň za druhou, beru to jako profit. Když to vyjde, bude to fajn," řekla Super.cz Vignerová.

V létě by ráda hodně cestovala. "Chci to spojit. Proč to nezkusit?! Potřebuji načerpat inspiraci, mám pocit takového prázdna, je to tady takové jednolité a úplně mě to nenaplňuje," dodala na znovuotevření casina. ■