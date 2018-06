Třetí nejkrásnější Češka čelí na sociální síti útokům kvůli svému vzhledu: Lidé nechápou, jak se mohla umístit

Tereza Křivánková Super.cz

Nová 2. česká vicemiss Tereza Křivánková (23) je sice úspěšnou modelkou s dokonalým tělem a zajímavou tváří, ale rozhodně není typickou kráskou. A to se řadě lidí nezamlouvá a ona na sociální síti čelí útokům na svůj vzhled.

"Hodně lidí se ke mně negativně vyjádřilo na sociální síti. Líto mi to není, každý má právo na svůj názor. Nemůžu se líbit každému. Snažím se to nečíst, vlastně se mě to nedotýká," řekla Super.cz Tereza, která je velmi úspěšnou modelkou nejen u nás, ale také v zahraničí.

"Hodně lidí naráží na to, že jsem jiná, nevypadám klasicky. Ale já jsem za to ráda," dodala Tereza. Jako modelku ji agenti milují a je velmi vytížená. V poslední době zejména v Asii. "Jsem hodně světlá, blondýnka, hubená, to se jim asi líbí," usmívá se.

Už za dva dny opět odlétá za prací. "Měla bych odcestovat na tři měsíce do Číny. Bude léto, tady v Čechách je okurková sezóna, tak myslím, že o nic nepřijdu. A v září jsem zase zpět," dodala. ■