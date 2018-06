Angelina prohrála soud: Pokud bude bránit Bradovi v kontaktu s dětmi, hrozí jí problémy

Soud rozhodl ve prospěch Pitta. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Angelina Jolie (43) a Brad Pitt (54) šli od sebe na podzim roku 2016 a od té doby se nebyli schopni dohodnout na péči o děti Maddoxe (16), Paxe (14), Zaharu (13), Shiloh (12) a dvojčata Vivienne a Knoxe (9). Angelina měla v plánu strávit léto v Londýně i s dětmi , kde bude natáčet pokračování filmu Maleficent. To však Brad zavrhl s tím, že nechce, aby děti několik měsíců neviděl. Soud nyní rozhodl v jeho prospěch.

Podle soudních dokumentů, které má k dispozici Daily Mail, Nejvyšší soud v Los Angeles rozhodl, že pokud by děti neměly kontakt s oběma rodiči, mohlo by jim to uškodit. Soud rozhodl, že děti jsou s Pittem v bezpečí a je pro ně důležité, aby si s otcem vybudovaly vztah.

Pár si sestavil letní rozvrh a Pitt bude moci děti vídat několik hodin denně i v Londýně, kde bude Jolie natáčet. Hodiny, které bude moci trávit s dětmi, se budou postupně navyšovat a zpočátku bude během nich přítomen psycholog. Soud také rozhodl o tom, že každé z dětí musí mít vlastní telefon, na kterém je Pitt může kdykoliv zastihnout a Jolie do toho nesmí nijak zasahovat, ani jim v kontaktu bránit. Jediný, kdo si může určit délku času stráveného s otcem, je nejstarší Maddox.

Na konci července mohou děti strávit s Pittem několik dní. Po tuto dobu musí navštěvovat psychiatra. Stejně tak u otce stráví několik dní v srpnu před soudním stáním, které pár čeká 13. srpna. Po tuto dobu Angelina smí dětem volat jednou denně. Pokud nedodrží tyto podmínky, může jí prý soud děti odebrat z výhradní péče a dát děti do péče Pittovi. Jak je vidět, rozvod není úplně nejjednodušší, když máte tolik dětí. ■