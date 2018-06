Instruktorka z Top Gunu se objevila po dlouhé době na veřejnosti. 32 let od slavné role byste ji jen těžko poznali

Zahraje si Kelly McGillis v pokračování slavného trháku? Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Kelly McGillis (60) se proslavila rolí sexy Maverickovy instruktorky Charlotte 'Charlie' Blackwood v legendárním snímku Top Gun z 80. let. Po této roli měla zhruba padesát úspěšných filmových projektů a o slávu neměla nouzi. Pak se ovšem stáhla do ústraní.

V devadesátých letech se věnovala spíš divadlu a o slávu asi už příliš nestála. Po dvou nevydařených manželstvích a dvou dětech v rozhovoru pro SheWired v roce 2009 přiznala, že je lesbička, a dokonce uzavřela registrované partnerství s Melanie Leis. I to se však po pěti letech rozpadlo. Také přiznala, že kvůli krizi vlastní identity měla problémy se závislostí na drogách.

O víkendu se McGillis nečekaně objevila na veřejnosti v Hendersonville v Severní Karolíně a hned se začalo hojně spekulovat, jestli si také zahraje v Top Gunu 2. V pokračování trháku si podle portálu The Wrap zahraje jak Tom Cruise (55), tak Val Kilmer (58). Kilmer, který porazil rakovinu hrdla, bude muset během hraní pracovat s hlasovým boxem, který upraví jeho hlas. Snímek by měl přijít do kin v červenci příštího roku. ■