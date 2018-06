První reakce Patrasové na polonahého Felixe: Poslechněte si, co na fotku s klečící Gelemovou v bikinách řekla

Patrasová se vyjádřila k dovolenkové fotce Slováčka. Super.cz

Do pražského Rudolfina, kde party probíhala, tak dorazila pouze herečka, zato ve skvělé náladě a v bílých krajkových šatech, ve kterých jí to náramně slušelo. „Jirkovi bych chtěla popřát samozřejmě hodně zdraví, spoustu energie do dalších let a určitě nějakou pěknou roli,“ prozradila Dáda, která herci donesla obraz a parfém a prozradila, proč Felix nedorazil.

„On se dnes vrátil z dovolené v Řecku a byl celé odpoledne doma. My jsme se nedomlouvali, že bychom sem šli společně, to v žádném případě, a jak je vidět, asi mu nebylo dovoleno, aby sem přišel,“ řekla se smíchem Dáda, které v posledních dnech, stejně jako mnoha dalším, neunikala odvážná fotografie Slováčka s klečící Gelemovou u bazénu.

„Viděla jsem fotografii a viděla jsem i ty parodie. Co na to říct, je to smutné,“ svěřila Patrasová s tím, že si myslí, že je opravdu nedůstojné, aby se Felix takto zvěčňoval. ■