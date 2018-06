Michal Kavalčík dostal krásný dárek k dnešním narozeninám: Bude poprvé hrát se synem!

Michal Kavalčík dostal krásný dárek k narozeninám. Foto: archiv divadla Broadway

„Můj syn Alex se zúčastnil konkurzu na roličku do chystaného muzikálu Kocour v botách, a můžu tedy prozradit, že jeho výkon paní režisérku zaujal, a tak se těším, že se spolu budeme vídat na zkouškách a od listopadu pak spolu budeme poprvé hrát. Mám z toho opravdu radost, navíc si zahraju myšího krále,“ prásknul nám Michal. A jak oblíbený moderátor dnešní narozeniny oslaví?

„Narozeniny oslavím prací, ráno jsem v rádiu, pak běžím na zkoušku muzikálu Trhák do Divadla Broadway, večer moderuji akci na Náplavce, takže oslava proběhne až o víkendu, Zuzka mi chystá prý velké překvapení, tak to jsem zvědavý,“ sdělil nám Michal.

Herec je velmi pracovně vytížený, se svou partnerkou Zuzanou čekají prvního společného potomka, tak nás samozřejmě zajímalo, zda plánuje být u porodu. „Samozřejmě budu, moc se na to těším, to bude další dárek, který dostanu, tak do měsíce, a bude od mé přítelkyně Zuzanky,“ dodal závěrem Michal, který se ve svých třiačtyřiceti letech co nevidět stane podruhé otcem. ■