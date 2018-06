Dokonalý pár: Nejslavnější osobní strážce na světě Kevin Costner ukázal svou překrásnou manželku

Kevin Costner a Christine Baumgartner Profimedia.cz

Když se ve společnosti objeví Kevin Costner, a ještě navíc se svou manželkou Christine Baumgartner, je to malý svátek. Herec jako by zůstal věrný své nejslavnější roli a svou partnerku si střeží jako cenný šperk. Při pohledu na ni a na ně jako pár se tomu snad ani nelze divit. Příležitostí, která jeho a krásnou Christine ponoukla se zase jednou ukázat ve světlech reflektorů, byla losangeleská premiéra dramatického seriálu The Yellowstone.