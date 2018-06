Trochu moc rychle a zběsile: Dvoubarevná modelka si po trapasu na Formuli 1 dělá legraci sama ze sebe

Winnie to letos na Formuli moc nevyšlo. Profimedia.cz

„Trochu moc rychle a zběsile. Když vám pořadatelé řeknou mávni, máte jim říct ne? Mávnete, když vám řeknou,“ napsala k fotce, kterou sdílela na svém Instagramu po závodu. K jiné fotce napsala: „Když vám řeknou, abyste mávli vlajkou moc brzy. Měl jste jediný úkol, pane. Hahaha. Jsem vděčná, že jsou všichni v pořádku a nikdo se kvůli tomu nezranil.

Je tedy zřejmé, že to nebyla Winnie, kdo celé mávání popletl, ale někdo, kdo jí měl říci, kdy má mávnout. Pořadatelé se pravděpodobně strachovali, že by to sama nezvládla. O moc lépe to sice nedopadlo, ale jak říká sama Harlow, hlavní je, že se nikomu nic nestalo.

Winnie by přitom o Formuli 1 měla něco vědět. Již přes dva roky je spojována s řidičem Formule 1 Lewisem Hamiltonem (33). Poprvé byli společně spatřeni v roce 2016, ale tehdy Hamilton popřel veškeré spekulace o jejich vztahu a tvrdil, že spolu nic nemají. Byli však vídání společně stále častěji a Winnie ho dokonce podpořila na Monaco Grand Prix 2017. Poprvé se objevili bok po boku na udílení CFDA Fashion Awards začátkem června. Ani jeden však vztah stále nepotvrdil. ■