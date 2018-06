Miluška Bittnerová nikdy nezklame: Majitelka přírodních sedmiček se fotila nahá ve vaně

Miluška Bittnerová ve vaně (vlevo) a zepředu Foto: Super.cz/facebook M. Bittnerové, Herminapress

Ve vaně se nafotila zezadu a vystavila tak na odiv své pozadí. To v podstatě vypadalo skoro jako její vnady.

„Hele, ta koupel není kačák, ale procedura s mořskou řasou, prý budu úplně detoxikovaná,“ pochlubila se Miluška, která tentokrát nepotěšila jen „horňáky“.

O plastice, úpravě svých vnad, prý Miluška nikdy neuvažovala. "Už jsem byla prsatý miminko. Tak to je. Nebudu se rouhat, jsem spokojená. Moje záda to zatím zvládají, tak žádná operace není nutná. Navíc se bojím bolesti," řekla před časem Super.cz Bittnerová. A pánové by s ní jistě souhlasili. ■