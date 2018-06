5 hereckých párů, které ve filmu předstíraly lásku, ale ve skutečnosti se nenáviděly: Srdci prostě neporučíte!

Těmto párům to mimo kameru moc neklapalo. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Také se vám někdy stalo, že jste museli pracovat s někým, koho jste zrovna dvakrát nemuseli? Stává se to i mezi slavnými herci. O to horší to pak mají, když musí před kamerou fingovat lásku.

Ryan Gosling a Rachel McAdams

Tvořili snad nejkouzelnější filmový pár v romantickém filmu Zápisník jedné lásky. Jenže mezi nimi to vždy nebylo tak žhavé. Ze začátku si Gosling dokonce vyžádal jinou herečku. S Rachel mu prý chyběla jiskra. Naštěstí to ale překonali a podle hesla předstírej, dokud to nedáš, předstírali a předstírali, až se do sebe doopravdy zamilovali, a dokonce nějakou dobu tvořili pár i v soukromí. A pak že to nejde.

Patrick Swayze a Jennifer Grey

Není legendárnějšího filmového páru, než je Johnny a Baby z Hříšného tance. Zatímco ve filmu bez sebe nemohli být, v soukromí to bylo ale všechno jinak. Swayze si o své herecké kolegyni totiž myslel, že je amatérka, náladová a přecitlivělá. Možná to byl důvod, proč slavné duo nikdy nenatočilo pokračování legendárního trháku.

Reese Witherspoon a Vince Vaughn

Při natáčení rodinné komedie Čtvery Vánoce byli prý tito dva pracovně každý úplně někde jinde. Zatímco Vaughn se pokaždé na plac dostavil, jako by právě vyšel z nočního klubu, Witherspoon (42) dorazila vždy absolutně připravená. Blonďatá herečka prý byla mnohem profesionálnějšího ražení, a to se trochu podepsalo i na vzájemných sympatiích, v tomto případě spíš antipatiích.

Johnny Depp a Angelina Jolie

Už se tak někdy stává, že pokud se ve filmu sejdou dvě opravdu velké herecké ikony, jejich ega se začnou trochu tlouct. Podobně tomu bylo i ve snímku Cizinec s Johnnym Deppem (55) a Angelinou Jolie (43). Jolie byla zklamaná, jak laxně se Depp stavěl ke své roli, a dokonce se odmítl ostříhat a zapracovat na své postavě. Také ji štvalo, že Depp do noci hýří a pak na place není včas. Oproti tomu Depp považoval Angelinu za sebestřednou primadonu, které trvalo příliš dlouho se nalíčit. Během natáčení prý herec vycházel pouze pokud natáčel vlastní scénu, jinak se placu vyhýbal.

Lauren Graham a Scott Patterson

Luke a Lorelai z Gilmorek jsou nerozlučná dvojka. Během natáčení úspěšného seriálu se ovšem jejich představitelé příliš nesblížili. Léta se šuškalo, že se herci nemají vůbec v lásce. To oficiálně však nikdo nepotvrdil. Když byla Lauren tázána, odpověděla pouze stroze: „Naše role mají výbornou chemii, a o to tu kráčí. V soukromí si nejsme blízcí.“ Víc se k věci nikdy nevyjádřila. ■