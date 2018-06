Agátu Prachařovou už v prádle neuvidíte: Po poslední kritice končí!

Agáta Prachařová Super.cz

"Už jsem na to stará, jsem v krásném prostoru, krásném kasinu, ale sem už se nehodím. Ať se dívají na mladší holky," vysvětluje. Kritiku po přehlídce plavek před několika měsíci nesla těžce. I proto už na podobných akcích předvádět nechce.

V jaké je nyní kondici? "Když mám dlouhý černý šaty až na zem, jako právě teď, tak se cítím úplně skvěle. Snažím se cvičit, ale mám na to hrozně málo času. Mám chůvu, pomáhá mi máma, ale už hodně pracuju. Kdybych měla volný čas, který mám, místo dětí věnovat sobě, to by mi přišlo sobecký," dodala na znovuotevření kasina v Praze. ■