Je Vám také horko? Brzy přijdou tropy a bude ještě hůř!

Počasí je jako na houpačce. Pršelo, byla zima, pak zase teplo. A všichni už se těší, až k nám konečně dorazí pořádné léto. Ovšem s létem přicházejí i tropické dny. Bude jasno až polojasno a teploty vyrostou přes 30 stupňů. V kancelářích a doma bude k nevydržení. Co s tím?

Pořiďte si klimatizaci!

A udělejte to včas, protože od objednání do montáže to nyní trvá u většiny firem minimálně 14 dní. V létě se pak zpravidla tento čas prodlužuje na 30-40 dní.

Skvělou nabídku má nyní firma 81 klima. Nejen, že Vám klimatizaci namontují velmi rychle, ale koupíte ji nyní ještě levněji než v létě. U firmy 81 klima navíc zaplatíte až po montáži, nechtějí žádné zálohy předem.

A až přijdou horka i v noci, tak se díky klimatizaci krásně vyspíte a sousedi Vám ji budou jen závidět.

Klimatizací na podzim a v zimě můžete i topit. Je to velmi úsporné a často si na sebe klimatizace díky zimnímu topení i sama vydělá. Díky tomu, že klimatizace jsou vlastně tepelná čerpadla, jde o nejúspornější způsob topení. ■