Sexy, nebo trapné? 5 celebrit, kterým se prsa nevešla do bikin

Nehoda, nebo záměr? Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Nehoda, nebo záměr? Asi jak u koho! Zatímco některé celebrity si potrpí na pozornost, kterou rády podpoří, u jiných nepochybujeme, že šlo o smůlu a byly by raději, kdyby takové fotky nespatřily světlo světa.

Nejstarší ze sester Kardashianových Kourtney bude nejspíš jedno, že jí málem z bikin vypadla prsa. Nebo aspoň hádáme, že bude mít trochu posunutou hranici intimity, za kterou už cizí oči nemohou. Jinak by se nejspíš nenechala před kamerami rodinné reality show v pokročilém těhotenství natáčet při tom, jak jí partner ve vaně vyholuje intimní partie.

Tracy Anderson je trenérkou hvězd, mezi jejíž nejslavnější klienty patří Gwyneth Paltrow. Tato fitness guru věří, že každý může mít perfektní postavu, bez ohledu na genetické předpoklady. My věříme, že každý může mít padnoucí plavky bez ohledu na typ postavy...

Noureen DeWulf je americká herečka, která svou kariéru zahájila parodií na West Side Story - West Bank Story, v níž se jako palestinská pokladní zamilovala do izraelského vojáka. Jedna z mnoha variací na Romea a Julii, ať už její popis zní jakkoli, byla oceněna Oscarem. Od té doby DeWulf natočila mnoho dalších filmů a seriálů, u nás však příliš známá není.

Joy Corrigan je modelkou, jež pózovala i do Playboye, a s odhalováním tak nemá potíž. A i střih jejích plavek dává tušit, že minimalismus zde byl záměrem.

Modelka Destiny Sierra DeLisio nemohla v zelené sportovní podprsence, asi tak o dvě čísla menší, než by potřebovala, dělat žádné výraznější pohyby rukama a to nemohlo být pohodlné. Odpovídal by tomu i výraz jejího obličeje. ■