Yemi promluvil o psychických problémech známého, manžela Kim Kardashian: Vůbec to nemá jednoduché

Yemi A.D. o Kanyem Westovi Super.cz

Jeho největším úspěchem je spolupráce s Kanyem Westem (41). S raperem si dali ale pauzu a na vernisáži výstavy Cecil Beaton - fotograf královen v Museu Kampa nám vysvětlil, proč tomu tak je.

„Pořád se kamarádíme. Kanye West ale teď vydal desku, která byla v osmdesáti zemích na prvním místě v prodeji. Je to takový jeho velmi osobní a intimní projev o životě. Věnuje se tam problému bipolarity. Říká tam: ’Nenávidím být bipolární. To je skvělý’. Je to taková psycho věc, ale hrozně hezká. Není tam tím pádem ale žádná velká epická scéna, takže to nezpracovávám,” říká Yemi, který na manžela Kim Kardashian (37) nezanevřel. „Držím mu palce, aby se v pořádku vyrovnal s tím, s čím se potýká, a mohl zase pracovat na pozitivních tématech,” říká.

Yemi prý nikdy nezaznamenal, že by West bojoval se závislostí na lécích. „V poslední době to neměl jednoduché. Všichni jsme se mohli dozvědět v médiích, že se u něj projevila nějaká závislost na opiátech. Je to epidemie, kdy doktoři předepisují léky na tlumení bolesti. Byl jsem překvapený a nevěděl jsem to o něm, když jsme spolupracovali,” říká Yemi a jedním dechem na toto téma dodává: „Není to jednoduché, a hlavně není snadné vyjít s tím do světa. Držím mu palce, aby to zvládl.” ■