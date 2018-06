Přehlídka falešných zadečků: Která ze slavných Kardashianek ho má lepší?

Kim a Kylie vypadají zezadu jako dvojčata. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Sestry Kardashianovy jsou slavné svými zadečky. Především Kim Kardashian (37) si na něm založila kariéru, i když zarytě popírá, že by prodělala nějakou zvětšující proceduru. Podobným pozadím se pyšní i Khloé nebo nejmladší Kylie Jenner (20).

Právě s Kylie si nyní Kim vyšla v těsných legínách a obě zezadu vypadaly naprosto totožně. Útlý pas, bujné poprsí, a především výrazná pozadí jsou pro slavné sestry charakteristickými znaky. Ani Kylie nikdy nepřiznala, že by podstoupila zvětšení pozadí nebo jakýkoliv jiný zákrok, kromě zvětšení rtů. A to i přesto, že se její tělo a obličej během pár let proměnily drasticky.

Buď děvčata oplývají opravdu kvalitními geny, nebo se jedná o práci šikovného rodinného chirurga. Ať už jsou zadečky umělé, nebo ne, účel splňují a mladé maminky vypadají výborně ze všech úhlů. Přes věkový rozdíl mají tyto dvě sestry hodně společného. Obě se nedávno staly matkami, i když Kim už potřetí. A obě vaří balíky peněz na svých vlastních kosmetických značkách. Holky to prostě umí! ■