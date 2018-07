Syn frontmana skupiny Oasis je celý otec. Povolání si však zvolil po matce a je z něj úspěšný model

Lennon je kopie slavného otce. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Lennon Gallagher (18) jako by z oka vypadl svému slavnému otci Liamu Gallagherovi (45). Ukázalo se ovšem, že povahově je spíš po matce. Patsy Kensit také bývala modelkou a zdá se, že Lennon její talent podědil.

Na Fashion Show Saint Laurent Resort 2019 v New Yorku se předvedl jako velký profesionál. Díky jeho rockové imagi to navíc vypadalo, jako by po mole kráčel jeho slavný otec. Pro značku navíc nešel poprvé, v loňském roce se dokonce stal tváří řetězce Topshop.

Lennon má bratra Gena (16), kterého měl Liam s druhou manželkou Nicole Appleton. Nedávno se slavný zpěvák navíc poprvé shledal i se svou nemanželskou dcerou Molly. Ta vzešla z aféry s Lisou Moorish, která zároveň ukončila jeho první manželství. Zpěvák má ještě jednu nemanželskou dceru Gemmu (5) s novinářkou Lizou Ghorbani. ■