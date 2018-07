Zlomená hvězda Modrého kódu po rozchodu s otcem svého malého syna: Nikoho nechci, už patřím jen Nathanovi!

Eva Burešová do svého života dalšího muže nechce. Michaela Feuereislová

„Partnerský život vůbec neřeším. Rozhodla jsem se být sobecká. Od svých patnácti let jsem stále dávala lásku někam jinam a asi evidentně nesprávným lidem. Furt jsem si říkala, že to byla moje chyba, ale nemyslím si to už,“ svěřila herečka známá jako sestřička Petra z Modrého kódu. „Takže se spíš učím milovat sama sebe, protože člověk je na světě sám a jediný, na kterého může mít spoleh, je jeho rodina. Chci být dobrý člověk pro svoji rodinu a pro Nathana a je důležité milovat sám sebe,“ prozradila Super.cz Burešová, která zažívá těžké období.

Partnerství s otcem jejího syna pro ni znamenalo hodně a rozchod rozhodně nečekala. „Jestli někdo přijde, tak přijde, ale zatím si to nedovedu představit, byla jsem nastavená tak, že patřím někomu jinému, ale ten člověk teď není, takže patřím Nathanovi a sobě,“ svěřila Eva, která vedle natáčení seriálu pracuje na dalších projektech a hraje v divadle. O syna má ale i tak skvěle postaráno.

„Se synem to jde. Mám ho sebou nebo je s babičkou doma, když potřebuju být někde déle, tak mi maminka pomůže, rozhodně nestrádá. Je strašně hodný a klidný, vůbec nezlobí. Už když se narodil, tak vůbec neplakal a byl zlatý. Je prostě veselé dítě,“ dodala herečka, pro kterou je syn vším. ■