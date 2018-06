I tento snímek Emily Ratajkowski prošel Maxovou úpravou... Profimedia.cz

Mnoho mužů po ní fantazíruje, ale mají smůlu a musejí se spokojit s fotkami Emily Ratajkowski (27). Ne tak Rus Max, který se rozhodl začlenit se do života americké modelky a herečky.

Díky Photoshopu se teď může pochlubit třeba fotkou, kde Emily drží za ňadro či snímkem, kde spolu leží v posteli nebo relaxují na lodi.

Сама все знаешь Příspěvek sdílený MAX (@maxgluxix454), Kvě 23, 2018 v 7:33 PDT

Она меня достала Příspěvek sdílený MAX (@maxgluxix454), Dub 24, 2018 v 7:27 PDT

Na jiných je muž vidět pro změnu v pozadí - na obraze či na billboardu.

Спасибо @antoniofinelliarte.it за такой шедевр Příspěvek sdílený MAX (@maxgluxix454), Kvě 10, 2018 v 9:05 PDT

Je to pravděpodobně Maxova jediná možnost, jak se do bezprostřední blízkosti slavné modelky dostat. Její manžel, herec Sebastian Bear-McClard, by s ním byl nejspíš rychle hotový. ■