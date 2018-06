To byl fofr! Sotva slavná zpěvačka ukončila vztah, už se pyšní diamantovým zásnubním prstenem

Ariana Grande a Pete Davidson Profimedia.cz

Fanoušci Ariany Grande (24) si sotva zvykli na to, že se rozešla s Macem Millerem, a už ji zahrnují gratulacemi k zasnoubení. Krásná zpěvačka samozřejmě dlouho sama nezůstala po hlavě se vrhla do dalšího vztahu.

Letos v květnu média informovala o rozchodu Ariany s raperem Macem Millerem. Jejich vztah ale nejspíš nefungoval delší dobu, protože slavná kráska se záhy objevila po boku herce Petea Davidsona. A nejspíš to bude ten pravý, protože Ariana přijala žádost o ruku a spolu s ní diamantový prsten. Obrovský šperk ukázala při rozhovoru pro iHeartRadio.

„Dokonale si rozumí. Se svatbou ale nespěchají. Všichni přátelé jsou z jejich zasnoubení nadšení a podporují je,“ píše americký magazín US Weekly. Mac Miller údajně z této novinky moc nadšený není. „Randí spolu teprve pár týdnů a on to ještě nerozdýchal. Pořád by Arianu chtěl a žárlí,“ tvrdí zdroj z okolí rapera, který si bohužel jednu z nejúspěšnějších zpěvaček současnosti neudržel.

Ariana ukázala zásnubní prsten. ■