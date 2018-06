Je z ní šmrncovní zrzka: Vanda Hybnerová prozradila, proč po téměř 50 letech změnila barvu vlasů

Herečka si nechala po letech změnit barvu vlasů. Michaela Feuereislová

Aby si byly co nejvíce podobné, musely všechny ke kadeřníkovi. A pro některé to byla opravdu velká změna. „Spousta lidí si myslela, že řeším nějakou svoji osobní krizi, ale omyl. Obarvit si vlasy byla jedna z podmínek nástupu do seriálu. Padesát let jsem byla za blondýnu, takže se teď každé ráno před zrcadlem divím, kdo na mě kouká,“ svěřila během první klapky seriálu Vanda. Ta byla celý život velmi konzervativní a svůj účes a barvu příliš neměnila.

Zatímco ona si musí na tmavší odstín zvyknout, její okolí změnu image kvituje. Vedle proměny v kadeřnickém křesle musí herečka ale během natáčení procházet dalšími stresujícími chvilkami. Její seriálový manžel, kterého hraje Jan Šťastný (52), je totiž veterinář. „Držet v ruce sklípkana není úplně příjemný pocit, ale díky natáčení se mi v seriálové veterině objeví nepřeberné množství pacientů,“ svěřila herečka s tím, že zvířat na place bude požehnaně. ■