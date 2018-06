Půvabná herečka Ivana Korolová: Rok po svatbě chce opět obléknout svatební šaty!

Korolová chce opět do svatebního. Michaela Feuereislová

Originální oslava prvního výročí svatby. Ivana Korolová (29) se rozhodla rok po svatbě uspořádat velkolepou party se vším všudy. Dokonce se opět objeví v bílém. „Jsem od září vdaná a chtěla bych to oslavit. Manžel se na to zatím netváří a říká mi, pojď slavit až po deseti letech. Ale já mám takový plán, že bych si chtěla ještě jednou obléknout svoje svatební šaty, a to za deset let už asi nepůjde,“ svěřila herečka a zpěvačka.

Oslavu by ráda uspořádala v Praze a měla na ní blízké, kteří s nimi loňskou veselku prožili. „Dress code by byl takový, aby si všichni vzali na sebe to, co měli na naší svatbě. A já bych si po roce oblékla svoje svatební šaty, byla by k tomu projekce fotek a zavzpomínali bychom na ten krásný den,“ prozradila Ivana, která si nemůže manželství vynachválit. Zatímco ve svém osobním životě už sladké „ANO“ vyslovila, její postava v novém seriálu FTV Prima Krejzovi na toho pravého stále čeká.

„Moje role se jmenuje Danka a je to nejmladší ze čtyř dcer Václava Postráneckého a nemůže najít ideálního partnera, její sestry už mají děti a ona furt nic, je taková, že vždycky zaspí, chodí pozdě, udělá průšvih, ale vždy z toho dokáže vybruslit a umí to otočit ve svůj prospěch,“ řekla Super.cz herečka na první klapce seriálu, do kterého naskočila. Na letní dovolenou tak může Korolová se svým mužem zapomenout. „Celé léto točíme, horko těžko jsme si vybojovali nějaké dovolené, nebudu mít žádné velké volno, to se s natáčením seriálu nedá moc skloubit. Pojedeme do Rakouska na 4 dny a letíme na Zakynthos na 5 dní, nějak se nám to roztříštilo,“ dodala herečka. ■