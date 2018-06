Kavalčík promluvil o parodii plavkové fotky Gelemové a Slováčka! Tohle se Felixovi líbit nebude

Michal Kavalčík Super.cz

"Když ji fotil Felix, tak tam byly dva soudky, my jsme byli trošku skromnější. My měli tři chorvatský piva a dobrou náladu. Měli jsme to hotové za pět minut, u Felixe to tipuji na celé dopoledne," řekl Super.cz s úsměvem Kavalčík.

Slováček se mu prý zatím neozval. "Zatím se Felix ani jeho drahá neozvali. Uvidíme. My se občas potkáváme na nějakých akcích, tak třeba až budu někde Felixovi leštit ságo, tak se třeba potkáme," směje se.

"Naše fotka vznikla z hecu, vtipné bylo, když jsme fotili u bazénu, všude kolem nás byli němečtí turisté. A když viděli, jak se moje Zuzanka obléká do černých ponožek a navlíká si sandály, já si dávám kytici za ucho, tak škoda, že to někdo netočil. Všichni si nás fotili a nechápali, co to děláme," vysvětluje.

Jeho snoubenka Zuzana je v 9. měsíci těhotenství. Od lékařů už má zakázáno opouštět Prahu, rodit by měla každou chvíli. Rozhodně si prý ale nechce nechat ujít středeční obrovský koncert na Smíchovské náplavce, který bude její muž moderovat a vystoupí zde Majk Spirit, Marek Ztracený, Mirai, Rybičky 48 a další hvězdy.

"Zuzka je velká kámoška s Markem Ztraceným, tak neexistovala jiná varianta, než že půjde se mnou. Navíc mám v den koncertu, tedy 13. června, i narozeniny. Možná ty decibely hudby způsobí i trošičku předčasný porod," dodal Kavalčík s tím, že přijít může každý. Vstup je zdarma. ■