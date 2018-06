Nejste zrovna zběhlí v seznamování, ale chcete si najít partnerku? Na Seznamte.se si jistě vyberete!

Známe to všichni.

Buď z vlastní zkušenosti nebo od známých víme, že hledání partnera může být někdy pořádným oříškem hned z několika důvodů. Většina z nás má vytvořenou nějakou rutinu a nepřichází moc do kontaktu s novými lidmi. Pohybujeme se v těch samých kruzích, ze kterých se jen těžko dostáváme. Potkáváme sice staré kamarády, známé či obchodní partnery, ale na vztah to tedy rozhodně nevypadá. Někdo navíc tráví spoustu času v práci a nemá čas poznávat případné protějšky, jiný nemá chuť obcházet bary a další se stydí někoho oslovit, protože se podvědomě bojí odmítnutí nebo zkrátka není úplně společenský typ. Pokud se v tomto popisu poznáváte, možná si říkáte, že prostě neexistuje šance, jak to zlomit. To ale není pravda! Seznamka je totiž ideální řešení pro ty, kteří mají pocit, že se při hledání partnera nemohou hnout z místa.