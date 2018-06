Pavel Trávníček je fanouškům nabízen podstatně dráž než máma Štiková: Za společnou večeři dáte 50 tisíc!

Pavel Trávníček je k mání na večeři za 50 tisíc korun. Michaela Feuereislová

Povečeřet s ním má být pro jeho fanoušky zřejmě splněný sen, jak jinak si vysvětlit, že za jeho společnost mají dát takovou částku? Herec se zájemci povečeří za 49 990 korun. Alespoň tak to nabízí zážitková agentura.

"Setkat se s Pavlem Trávníčkem jinak než anonymně v divadle nebo na ulici je nyní realitou, kterou sami prožijete. Budete ho mít pouze sami pro sebe," stojí v nabídce.

"Ve chvíli, kdy se setkáte na slavnostním obědě či večeři s Pavlem Trávníčkem, zjistíte, že duši elegantního a romantického prince má stále. Ostych a obavy ze setkání budou to poslední, co můžete čekat. Po zasednutí ke slavnostnímu stolu bude zcela určitě o zábavu a vzájemné sympatie postaráno. Strávit tři hodiny ve společnosti Pavla Trávníčka a současně vychutnávat ty nejlepší gastronomické pochoutky šéfkuchaře restaurace za to jistě stojí," stojí v nabídce za krásných padesát tisíc.

Podle Trávníčkovy manželky Moniky je o nabídku zájem nárazově. ■