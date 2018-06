Seriálový herec (✝20) byl nalezen mrtvý: Jeho smrt je záhadou

Mladý herec je po smrti. Profimedia.cz

Mladík, který se prosadil jako herec a autor písní byl nalezen bez známek života v kalifornském San Fernando Valley. Policie na místě nezaznamenala žádné známky cizího zavinění Jacksonovy smrti. Případ je stále předmětem vyšetřování.

Odell se herectví věnoval od svých 12 let. Nejvíce jej proslavil seriál Goldbergovi. Mihnul se i v seriálu Taková moderní rodinka. Byl autorem písně Wings of an Angel, která zazněla ve filmu Forever Your Girl. ■