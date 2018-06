Zemřela herečka (✝90), kterou před 56 lety ve filmu svedl James Bond

Tato herečka zemřela ve věku 90 let. Informaci o jejím skonu potvrdili producenti Michael G. Wilson a Barbara Broccoli. Eunice se jako Bondgirl osvědčila a zahrála si s Connerym o rok později i v Srdečných pozdravech z Ruska (1963).

Dvojitá Bondgirl se ale bohužel uznávanou herečkou nestala. V Hollywoodu působila do počátku 70. let, ale žádnou pořádnou roli nedostala. Eunice Gayson je matkou Kate Jackson, která si zahrála v bondovce Zlaté oko (1995).

We are very sad to learn that our dear Eunice passed away on June 8th. An amazing lady who left a lasting impression on everyone she met. She will be very much missed. pic.twitter.com/c5kVHs256Y