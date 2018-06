Marian Vojtko odehrál muzikál v bolestech a skončil na pohotovosti

Marian Vojtko Foto: archiv M. Vojtka

Zpěvák Marian Vojtko (45) si při pátečním představení muzikálu Muž se železnou maskou v Divadle Broadway způsobil zranění. Když se v druhé polovině vystoupení v zákulisí převlékal, narazil palcem levé nohy do zdi tak nešťastně, že si přivodil zdravotní komplikace. Přesto jako profík svou roli odehrál až do konce.

„Bylo to velmi bolestivé a začalo to také chytat fialovou barvu. V divadle se mi na to podíval odborný zdravotní dozor a po skončení představení jsem odjel na pohotovost,“ prásknul pro Super.cz Marian.

V nemocnici se naštěstí ukázalo, že nejde o zlomeninu. „Bál jsem se, abych náhodou neměl palec zlomený. Ale ačkoli jsem vůbec neabsolvoval vyšetření rentgenem, byl jsem ujištěn, že nejde o zlomeninu a byl jsem propuštěn do domácího léčení,“ sdělil nám již s úsměvem zpěvák. Ačkoli trpí s velkou bolestí, musí také v sobotu odehrát dvě muzikálová představení. ■