Vážně nemocný Václav Postránecký s herectvím neskončil: Už natáčí nový seriál

Václav Postránecký Michaela Feuereislová

Postránecký v něm má velkou roli. Hraje totiž hlavu celého rodinného klanu Jana Krejzu. „Je otcem čtyř dcer a manželem ženy poněkud vzdálené, takové trošku paní Kolombové. Je mi docela blízký, protože stejně jako on dělám Receptář, který už uvádím několik let, a má stále větší úspěch. Doufejme, že se to promítne i do seriálu. Baví mě na něm i to, že miluje svou ženu a dcery, přestože se jim nesnaží úplně porozumět. Je to člověk, který kde si neví rady, tak nedělá nic. Což mi přijde jako projev hluboké moudrosti,“ popsal Postránecký svou postavu.

Jeho seriálové dcery ztvární Vanda Hybnerová, Markéta Plánková, Lucie Polišenská a Ivana Korolová. Aby jako sestry působily přesvědčivě, jejich vlasy dostaly zrzavý odstín. „Když jsem se viděla v zrcadle, byl to pro mě šok. Nejprve mě totiž obarvili na blond, a pak jsem teprve dostala zrzavý nádech,“ přiznává Ivana, která je ze sester Krejzových nejmladší.

V komediálním seriálu dostal prostor i Jan Šťastný. Divákům se představí jako veterinář a manžel Vandy Hybnerové. Střelenou rodinku diváci na Primě uvidí už na podzim. „Seriál by měl dát zadostiučinění všem smolařům. Je to přece crazy komedie, tak se tam musí hodně věcí nedařit. Mohlo by to být i povzbuzení pro všechny lidi, kteří mají pocit, že jejich život je těžký a špatně stravitelný,“ dodal Postránecký. ■