Aneta Krejčíková je těhotná v reálu i v Ulici: Přibrala 10 kil a bojuje s hormony

Aneta Krejčíková otěhotněla i v Ulici. Foto: archiv TV Nova

Hvězda show Tvoje tvář má známý hlas se už v počátku těhotenství pořádně zakulatila, takže dostala volnější kostýmy. Teď už ale v Ulici požehnaný stav nepopírá a může na obrazovku přenést vlastní emoce.

„Už poznávám, co dokážou hormony. Probíhá to tak, že u věci, která tě normálně zamrzí, teď bulíš, jako kdyby ti vyvraždili celou rodinu, takže je to občas náročné sama se sebou. Ale prožívám i hezké věci na třetí,“ prozradila Aneta v pořadu Volejte Novu, kde se diváci dozvěděli o jejím dalším působení v Ulici.

Aneta už přibrala 10 kilogramů a musela odmítnout roli ve filmu. Oblíbený seriál ale natáčí ostošest. „Snažíme se odtočit všechno, než budu úplně obří. Břicho už ale nepopřu, takže nosím volné věci a do scénáře se zakomponovalo, že Gábina ztloustla. V každém obraze mám v ruce nějakou čokoládu nebo sušenku. Kompletně jsme změnili šatník, všechno mám teď XXL,“ dodala nastávající maminka. ■