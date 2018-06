Nouze u Štikových? Monika propotila ponožky, druhý den si je navlékla její dcera Charlotte

Charlotte si vzala ponožky po Monice. Video: archiv FTV Prima

Bídné poměry odhalila reality show Štiky. V další epizodě se Charlotte Štiková (21) vydá poprvé do autoškoly, kde si nepočíná příliš prozíravě. Na lekci totiž dorazí v botách na vysokém podpatku. O řízení auta toho očividně moc neví. Monika navrhne, aby se za volant posadila jen v ponožkách. S takovou z ní ale profesionální řidička nikdy nebude.

„Mně to v podstatě bylo úplně jedno. Já jsem toho učitele nepřemlouvala. Já to zvládnu i bosa,“ zareagovala pohotově Charlotte. Pak se ale stalo něco strašného…

„Charlotto, to jsou moje špinavý fusekle, který jsem dala do špíny! Ty jseš takový prase. Já dám do špíny ponožky. Ona je z té špíny vytáhne a obuje si je,“ zhodnotila situaci Monika a dceru označila za lenocha. ■