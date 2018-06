Zabodovala nejen krásnou tváří, ale také díky vnadám! 2. česká vicemiss 2018 se pyšní přírodními čtyřkami

Tereza Křivánková nebyla se svými přednostmi vždy spokojená. Super.cz

Zatímco řada jejích kolegyň by za větší vnady vraždila, ona z nich nadšená není. V modelingu v zahraničí, kde především působí, velká prsa žádaná nejsou. "Snažím se to schovávat, přijde mi nevhodný, když člověk ukazuje svoje prsa. V modelingu je to spíš přítěží, tam velká prsa nejsou žádána," řekla Super.cz.

"Když jsem byla mladší, tak mě to trošku trápilo. Teď už jsem s tím srovnaná, už jsem dospěla do věku, kdy můžu fotit spodní prádlo pro ženy, už to je na druhou stranu vhodný," přiznává Tereza.

Za pár dní opět odlétá jako modelka do zahraničí. "Dostala jsem kontrakt odletět do Číny, jsem zvědavá, jaké to bude, těším se. Měla bych odletět na tři měsíce," prozrazuje. Nebojí se, že by se na ni během té doby u nás zapomnělo. "V létě je tady okurková sezóna, většina holek je na dovolené, tak myslím, že ten čas využiju, jak bych měla," dodala. ■