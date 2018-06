George Clooney převzal cenu za celoživotní dílo. Největším oceněním však byla dojemná řeč jeho manželky

Její řeč dojala všechny přítomné. Profimedia.cz

A byla to právě ona, kdo Clooneyemu vzdal největší hold a dojal všechny přítomné svou řečí. O svém manželovi promluvila poprvé veřejně a stálo to opravdu za to. „Nejprve je to gentleman. Je to gentleman každým coulem, jak už se to dnes ani nevidí. Potkala jsem ho v době, kdy jsem se pomalu smířila s tím, že skončím jako stará panna,“ svěřila se publiku o svých obavách, než potkala Clooneyho.

„Velmi brzy jsem začala cítit, že nechci nikoho jiného a když byl pryč, nemohla jsem bez něj spát. O pět let později se nic z toho nezměnilo a on je stále člověk, kterého obdivuji nejvíc na světě a z jehož úsměvu se mi pokaždé podlamují kolena. Moje lásko, co jsem našla s tebou, je ta největší láska, ve kterou jsem vždycky doufala, že existuje,“ dojala Amal přítomné.

Jako právnička a bojovnice za lidská práva je Amal skvělou řečnicí, takže není divu, že při jejím projevu jedno oko nezůstalo suché. Clooneyho přišel na pódium podpořit i jeho otec Nick, jehož gratulace synovi byla neméně dojemným gestem. ■