Seriálového herce (✝47), jehož kariéru poznamenaly drogy a alkohol, zradilo srdce

Představitel Hugha ze šesté série seriálu Zákon gangu měl dlouhodobě srdeční problémy. Na jeho zdravotním stavu se nepříznivě projevilo užívání alkoholu a drog. Navíc dlouhodobě kouřil jednu cigaretu za druhou. Alan O´Neill byl ve středu nalezen mrtvý. Herce podle serveru TMZ u něj doma objevila jeho přítelkyně.

Příčinou smrti je pravděpodobně zástava srdce, ale příbuzní čekají na výsledky pitvy. Vzhledem k nezřízenému životnímu stylu Alana se není čemu divit.

„Zemřel můj dobrý přítel Alan O´Neill. Natáčeli jsme spolu Zákon gangu. Vyjadřuji upřímnou soustrast jeho rodině,“ oznámil hercův kolega Timothy V. Murphy na Twitteru.

My good friend Alan O’Neill died today....we worked together on The Sons Of Anarchy...my condolences to his family @SonsofAnarchy pic.twitter.com/JTCwsWc6Kp