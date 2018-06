Život v Řecku herečce s drogovou minulostí prospívá. Vystavila pevný zadeček v plavkách

Lindsay jenom kvete. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Od té doby, co se Lindsay Lohan (31) přestěhovala do Řecka, jenom kvete. Tamní prostředí jí evidentně prospívá, protože postavu má opět luxusní. Jen pár dnů po otevření klubu Lohan Beach House na ostrově Mykonos se ukázala v plavkách a opravdu bylo na co se dívat.