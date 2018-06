Reese Witherspoon po letech oblékla růžové bikiny z Pravé blondýnky: Vrátí se ve své nejslavnější roli

Reese Witherspoon Profimedia.cz

Slavná blondýnka se do kin jako Elle Woods vrátila už v roce 2003 v pokračování úspěšného filmu. Pak natočila například drama Walk the Line, které jí zajistilo Oscara, ale fanoušci si ji stále spojovali s filmem, v němž střídá jeden růžový outfit za druhým. A to včetně třpytivých bikin.

Ty Reese oprášila a oblékla se do nich i jako čtyřicátnice a trojnásobná matka. Herečka se na Instagramu pochlubila krátkým videem z bazénu, k němuž napsala: „Je to pravda..“ a přidala hastag #LegallyBlonde3. Fanoušci už se pokračování Pravé blondýnky nemohou dočkat.

Reese Witherspoon v současné době natáčí druhou řadu televizní série Sedmilhářky. Hned po jejím dokončení by se ráda vrhla na další Pravou blondýnku. Pokud vše půjde podle plánu, v kinech ji uvidíme příští rok.

Potvrzeno! Reese Witherspoon natočí Pravou blondýnku 3. ■